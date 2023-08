VOC pakt opnieuw de NH Cup, Amsterdammers verslaan SEW

VOC had zaterdag een vervelende dag, want het verloor kansloos van Venlo (30-16) in de finale om de Supercup. Het chagrijnige gevoel kon ongedaan gemaakt worden door het winnen van de NH Cup, een zekerheidje de laatste jaren.

Het begin van de finale was echter voor SEW. De West-Friezen kwamen snel op 3-0, maar VOC bracht de stand weer gelijk. Het bleef gelijkopgaand tot SEW een klein gaatje sloeg: 11-7. De ruststand van 15-13 was dan ook een logisch gevolg. Na de rust bleven de Amsterdammers in het kielzog van SEW en kwam het zelfs op gelijke hoogte (18-18). Via Daphne Luchies nam de leiding en die werd niet meer weggeven door het team van Rachel de Haze (29-23).