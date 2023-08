Telstar op zoek naar punten en versterkingen: "We gaan er niet zomaar overheen lopen"

Telstar moet dus aan de bak. Dat gaan ze doen zonder de geschorste Jayden Turfkruier, die moet twee wedstrijden missen. Yahya Boussakou en Christos Giousis zijn geblesseerd. De laatstgenoemde is zeker de komende maanden niet van de partij met een kuitbeenbreuk. "Die ligt er tot de winterstop uit. Het was een lelijke breuk. Die is gerepareerd en daar moet je de tijd voor nemen", aldus Snoei.

Telstar is nog bezig om het team te versterken. Verdedigers Robin Polley en Peter Guinari trainden vandaag mee. "Er is nog geen witte rook. Guinari heeft hier al stage gelopen. Hij heeft alleen wat problemen met zijn papieren en daar zijn wij keihard mee aan de slag. Wij willen ook graag nog een aanvallende versterking."

Lassana Faye is begonnen aan zijn eerste seizoen bij Telstar. De ervaren wingback heeft al een aardige cv en wil Telstar als springplank gebruiken richting een rentree in de eredivisie. "Mijn persoonlijke ambitie is om terug te keren in de eredivisie. Met Telstar hoop ik de play-offs te halen."