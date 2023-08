Alleen maar Dirken: alle Dirken (en Dirkjes en Dirk-Jans) verzamelen op veertigste Dirkendag

Het lijkt wel of het er steeds meer worden: mensen met de naam Dirk. Of Dirkje, Dirk-Jan en ga zo maar door. Gisteren vond voor de veertigste keer de enige echte Dirkendag plaats in café Tante Pietje in Den Oever. Ooit ontstond de viering uit een grapje, maar inmiddels wordt het ieder jaar vrolijk gevierd.