Kunstkoe op Amstelveense rotonde opnieuw beklad

De kunstkoe op de Amstelveense rotonde van de Gondel en de Dr. Willem Dreesweg is opnieuw beklad en besmeurd. Ditmaal is er een graffitilaag overheen gespoten. Mogelijk is dat gebeurd uit protest tegen de LHBTI-beweging.

VLN Nieuws

Het beeld werd in 2016 door een wijkplatform geplaatst en beschilderd door kunstschilder Ferdini. De koe kreeg verticale strepen in allerlei kleuren. Daardoor leek het kunstwerk een pro-LHBTI-statement, maar dat is het niet. Ruim een week geleden werd de koe al eens besmeurd met een groene substantie, vermoedelijk verf of latex. Waarom dat is gebeurd, is nog niet bekend: mogelijk was de actie toch een tegengeluid richting de LHBTI-beweging. Tekst loopt door na lees-ookje.

Als reactie daarop reageerde wethouder kunst en cultuur van Amstelveen, Herbert Raat, toen dat "het kunstwerk een charmant initiatief is vanuit het wijkplatform en staat voor ons allemaal". "Blijf met je handen van kunst af. Het past ook niet bij Amstelveen, we laten elkaar hier in onze waarde. Ik vind het echt verbazingwekkend."

