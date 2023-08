Kogel door kerk voor opgevist beeld: Barry blijft Barry (ook na lobby van Dirk)

Het opgeviste beeld in Wieringen blijft zijn oorspronkelijke naam Barry behouden. Een peiling onder inwoners van Wieringen heeft dat uitgewezen. Eerder werd geopperd om er Dirk van te maken, een typische naam uit de regio. Maar dat idee is dus nu van de baan.

Op Wieringen werd de discussie aangewakkerd door een uitgezette poll van de lokale nieuwswebsite Wieringernieuws. "Waarom heet hij Barry, terwijl hij er echt uitziet als een Dirk?". Lange tijd ging het nek aan nek tussen beide namen. De resultaten schommelden tussen de 52 en 48 procent voor of tegen de naamswijziging.

Dirkendag

De vraag die de nieuwssite opwierp, kon afgelopen tijd op veel enthousiasme vanuit de inwoners rekenen. Nu de Wieringers het beeld echt hebben omarmd, wilden ze er ook een echte Wieringer naam opplakken. En dat was in hun ogen nou eenmaal Dirk, aangezien Den Oever jaarlijks wordt overspoeld met Dirken voor de befaamde Dirkendag.

Het was een aardige gedachte, maar daar zal het - voorlopig - bij blijven, want na ruim zevenhonderd stemmen te hebben geteld, is de online uitslag wel duidelijk. Ruim 58 procent vindt dat het beeld Barry moet blijven heten. En dus niet Dirk. Daarmee lijkt de discussie nu over.

Gevonden door garnalenvisser

De 17de eeuwse Barry werd in augustus vorig jaar gevonden door een garnalenvisser. Het houten beeld met de priemende ogen zat zomaar in een van zijn netten. Het was wereldnieuws: het bijzondere stuk hout kwam tevoorschijn in zijn garnalenkotter.

Vanaf 1 september is Barry - en dus niet Dirk - voor het eerst te zien tijdens de Flora en Visserijdagen van Den Oever.