Koken gaat volledig mis: man uit Assendelft raakt gewond door ontploffing in zijn busje

In een bestelbus aan de Starnmeerdijk in Starnmeer is vanmorgen een ontploffing geweest. De man zou van plan zijn geweest iets te koken, maar dat verliep niet helemaal vlekkeloos. Volgens de politie is de 39-jarige man uit Assendelft voor brandwonden meegenomen naar het ziekenhuis.

Rond de klok van half zeven vond de ontploffing plaats, nadat de man hoogstwaarschijnlijk iets aan het koken was. Op de vraag aan de politie of het mogelijk om een gasfles gaat, wordt gezegd dat "de precieze details hoe dit zo mis heeft kunnen gaan, nog onbekend zijn". "Maar ja, er was inderdaad een kookgelegenheid in het busje, wat daar dus exact is gebeurd, is onbekend."

De brandweer werd ingezet om een eventuele brand te blussen, maar dit bleek toch niet nodig te zijn. Daarnaast was de politie aanwezig om de plek op strafbare feiten te onderzoek. "Maar daar lijkt het vooralsnog niet op. Het is een vervelend ongeval en erg naar voor de man zelf."

Brandwonden

Naar is het zeker. De man is namelijk voor brandwonden door de ambulancediensten meegenomen. Hoe het nu exact met hem gaat, kan de politie niet zeggen.

Op foto's is te zien dat het busje onderaan de dijk staat. Politielinten zijn gespannen om zorgen bij voorbijgangers weg te nemen. Het busje zal later vandaag door een berger worden opgehaald.