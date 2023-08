David werkt op Circuit Zandvoort en ontvangt VIP's: "Ik heb er heel veel zin in"

We treffen hem in alle vroegte op een nog bijna uitgestorven station Amsterdam Sloterdijk. David: "Ik ga werken bij de Paddock Club. Ik heb er heel veel zin. Gisteren was ik ook al aan het werk. Vandaag weer een volle dag. Ik heb er zin in."

Paddock Club

"Daar komen alle VIP's", legt David uit. "Genodigden van grote bedrijven en sponsoren, aandeelhouders bijvoorbeeld, komen daar terecht. Of mensen die heel veel geld betalen, dat zit er ook tussen."

Is David gisteren veel bekende mensen tegengekomen? "Daar ben ik eigenlijk niet zo mee bezig. Ik ben gewoon hard aan het werk. Ik let niet zozeer op de mensen daar. Maar het kan van alles zijn. Van Rico Verhoeven tot minder bekende mensen. Maar ik moet rennen nu, mijn trein staat klaar!"