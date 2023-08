Daar gaan we weer! Fans al vroeg op weg naar Zandvoort

"Het verhaal is dat we hartstikke verliefd zijn", zegt Lia met een brede lach. "We houden allebei van de Formule 1 en het is voor het eerst dat we naar de wedstrijd gaan. Als je op leeftijd bent, 63 en 67, dan is het toch heel bijzonder dat je elkaar in de sport kunt vinden. Onvoorstelbaar."

Goed van genoten

Henk en Lia waren gisteren ook al op het circuit te vinden, vertelt Lia: "Ja heerlijk. Het regende wel hard, maar de wedstrijden waren prachtig. We hebben er goed van genoten."

Ze houden allebei van snelle sporten, bleek toen ze elkaar net kenden. Henk is een blij mens: " We zeggen het iedere keer tegen elkaar: het is onvoorstelbaar dat je elkaar zo vindt in alles. En geen onvertogen woord. We zijn ook op vakantie geweest naar Noorwegen met een klein campertje. Geweldig."

Cadeautje

Lia had eigenlijk geen kaartje voor de Dutch Grand Prix. "Die waren al twee jaar geleden gekocht, toen kenden wij elkaar nog helemaal niet. Maar er kwam twee weken geleden een kaartje vrij en dat heb ik toen maar overgenomen. Het is voor mij helemaal een cadeautje dat ik nu mee mag!"