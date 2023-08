🏎️ Startschot voor Dutch Grand Prix op Zandvoort: volg het Formule 1-feest (en Max!) hier 🏎️

André Rieu en zijn Johan Strauss Orkest speelden zojuist het Nederlandse volkslied. Hopelijk klinkt het straks na de race nog een keer: dan heeft Max Verstappen de Dutch Grand Prix voor het derde jaar op rij gewonnen.

De jonge Nederlander keek, net als zijn collega's, mee naar het feest in de pitstraat en op de tribunes. Het is nog droog. Ook de engineers van de Formule 1 teams houden de weerradar goed in de gaten. "Het hangt wel in de buurt", zegt Verstappen, "Maar het kan ook net langs het circuit gaan."

Nog tien minuten en dan begint het spektakel eindelijk.