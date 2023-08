Yusuf Barasi verlaat AZ voor Turks avontuur

De geboren Alkmaarder zat de afgelopen weken al niet meer bij de selectie van Jong AZ of het eerste. Hij had hevige concurrentie van Vangelis Pavlidis, die belangstelling zou staan van Sevilla, en Mexx Meerdink. Barasi kwam tot 81 wedstrijden in het betaalde voetbal. Hij maakte daarin 23 goals, waarvan 2 voor het eerste van AZ.

