Supercup gaat voorbij aan neus HV Volendam na zinderende finale

De handballers van HV Volendam grijpen na een zenuwslopende finale naast de Supercup. Het verloor in de slotseconden van Lions (33-32), die ook al te sterk waren in de strijd om het kampioenschap. Eprahim Jerry kon nog gelijkmaken met een vrije bal met de laatste worp, maar die eindigde hoog over het doel.

Jordy Baijens haalt uit namens HV Volendam - Orange Pictures

In aanloop naar de Supercup-finale tegen Lions was trainer Geert Hinskens vol vertrouwen. "Ik schat onze kansen hoger in dan vorig jaar. Misschien zijn we zelfs de lichte favoriet", blikte hij vooruit. Het ging in de openingsfase zeer gelijk op. De score ging van 2-2 naar 14-14. Volendam nam daarna de leiding en gaf die niet meer weg voor de rust. De stand bij de rust was 19-15 in het voordeel van de Volendamse handballers. Tekst gaat verder onder de video.

Volendam-doelman Evan de Lange: "Ik heb er geen woorden voor" - NH Sport

Het laatste gedeelte van de eerste helft gaf het team het vertrouwen om de score na de rust uit te breiden van 17-22 naar 22-26. De Limburgers roken hierna bloed en de marge werd steeds kleiner. Van het ene op het andere moment verloor Volendam de grip op de wedstrijd. Volendam werd slordiger en werden overrompeld door Lions. De regerend landskampioen maakte in de laatste tien minuten de ruime achterstand ongedaan. In de slotminuten kwam Lions zelfs knap op voorsprong. Volendam kon de stand in de laatste seconde nog gelijk trekken, maar de vrije bal ging hoog over (33-32).

Volendam-trainer Geert Hinskens: "Je voelt het wegglippen" - NH Nieuws