Agent raakt gewond na aanhouding in Hilversumse zorglocatie

Een agent is vanmiddag gewond geraakt aan haar gezicht toen in een zorglocatie van het Leger des Heils aan de Nimrodlaan in Hilversum een man weigerde te vertrekken.

"De man is aangehouden wegens geweld jegens een collega", aldus de woordvoerder. De politie-actie duurde tot 13.30 uur. Op foto's is te zien dat er in ieder geval een raam is geforceerd om de man uit het gebouw te verwijderen. De politie-agent is gewond geraakt in haar gezicht, hoe het met haar gaat is onbekend.