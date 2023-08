AFC blijft steken op gelijkspel, terwijl Koninklijke HFC eerste zege pakt

AFC is de koppositie in de tweede divisie kwijtgeraakt. De Amsterdammers kwamen niet verder dan 1-1 tegen Noordwijk, waardoor Quick Boys de nieuwe nummer 1 is. Koninklijke HFC versloeg Kozakken Boys (2-1).

In de eerste speelronde was AFC veel te sterk voor Jong Almere City FC (4-1). Vooral Oussama Siali was belangrijk, want hij maakte alle goals. Daardoor begonnen de Amsterdammers als koploper aan speelronde twee.

Noordwijk was daarin de tegenstander. Pal voor de rust was het de thuisploeg, die de leiding nam. Dylan Rietveld profiteerde optimaal van een foutje van Gijs van Zetten: 1-0. Emiel Wendt kon in de tweede helt vanaf de penaltystip de score verdubbelen, maar Van Zetten redde. Matthijs Jesse zorgde daarna voor de gelijkmaker. Ondanks een aantal kansen veranderde de eindstand niet.

Tekst gaat verder onder de tweet.