VOC faalt voor eerste test: afgang voor handbalsters in eenzijdige Supercup-finale

Het begin van VOC was zeer matig. De regerend landskampioen stond binnen de kortste keren al 1-7 achter, daardoor werd de finale eigenlijk nooit een wedstrijd. VOC probeerde het tij nog te keren door veel feller de duels in te gaan, maar ook dit sorteerde niet het juiste effect. VOC kreeg juist veel tijdstraffen en strafworpen tegen waardoor het verschil alleen maar groter werd. Bij de rust had Venlo al een marge van negen punten met VOC (6-15).

