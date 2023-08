Opnieuw aanrijding op Aalsmeerse rotonde, bejaarde gewond geraakt

Voor de zoveelste keer is een fietser gewond geraakt bij een botsing op een rotonde op de Burgemeester Kasteleinweg (N196) in Aalsmeer. Ditmaal raakte een bejaarde man van 82 jaar gewond toen hij tegen een auto botste.

Volgens een woordvoerder van de politie is de man met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn verwondingen is niets bekend, wel vertelt de woordvoerder dat de politie 'geen verder onderzoek naar de aanrijding doet'. De weg is inmiddels weer vrijgegeven.

De meeste ongelukken gebeuren ter hoogte van de Dorpsstraat in Aalsmeer, maar ditmaal vond het ongeluk plaats bij de rotonde die de Burgemeester Kasteleinweg met de Oosteinderweg verbindt.

Tekst gaat door onder de foto's.