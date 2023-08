Jessica Schilder plaatst zich simpel voor WK-finale kogelstoten

Jessica Schilder staat in de WK-finale in Boedapest. De kogelstootster uit Volendam stootte bij haar eerste poging al de kwalificatie-limiet van 19,10 meter. Haar afstand was namelijk 19,64 meter, haar beste worp van het seizoen. Daarmee won ze ook de kwalificatie. Jorinde van Klinken staat ook in de finale.

Het seizoen verliep nog niet vlekkeloos voor Schilder. De Volendamse werd dit voorjaar vijfde op de EK indoor en was niet fit. Dat kwam door een val in februari tijdens een wedstrijd in Madrid, daar liep zijn een pijnlijke elleboog op. Ze had tijd nodig om te herstellen en ging er mentaal aan onderdoor. Bij de NK vorige maand, waar ze een nationale titel pakte, voelde ze zich weer optimaal. Tekst gaat verder onder de tweet.

Schilder was na afloop uiteraard tevreden. "Dit was ook wel wat ik had gehoopt. Het is weer gezellig met de meiden. Mijn doel voor de finale is vooral genieten." De finale is zaterdagavond vanaf 20.15 uur. Rik Taam sluit zijn dan meerkamp ook af.