Twee aanhoudingen op eerste dag F1: burgemeester Zandvoort tevreden

"Het gaat heel goed. Het was gisteren een hele mooie dag, met onverwacht nog best goed weer", zegt Moolenburgh. "We zijn heel blij dat het qua in- en uitstroom heel goed gegaan is en dat het allemaal weer veilig verlopen is.

Twee aanhoudingen

"Het is gisteravond ook gezellig geweest in het dorp zonder al teveel overlast", zegt Moolenburgh. Toch werden twee mensen aangehouden voor openbare dronkenschap en vernieling. "Mensen die zich even niet wisten te gedragen en eruit gehaald zijn. Ja, dat kan gebeuren", vindt de burgemeester. "Het is een overzichtelijk aantal."

Ondernemers

De gemeente sprak ook een aantal ondernemers in het centrum aan, omdat ze illegaal 'bouwwerken', zoals tenten bij cafés hadden neergezet. Moolenburgh: "Als je dingen doet in het kader van de F1, die niet onder de vergunning vallen, spreken onze handhavers je aan. Ze hebben het gisteren behoorlijk druk gehad. Als mensen worden aangesproken, wordt het snel opgelost.

Demonstratie

Actievoerders van Extinction Rebellion beginnen om 11.00 uur aan een demonstratieve fietstocht van station Haarlem richting Zandvoort. "Dat is net als vorig jaar. Dat zijn mensen die vanuit hun zorgen over het klimaat deze kant op komen fietsen. En dan meestal op het strand verzamelen. Het is geen al te grote groep en ze zijn van harte welkom, want iedereen mag demonstreren.

De burgemeester kijkt uit naar de dag van vandaag: "Mijn stemming is uitstekend."