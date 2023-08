Voetbalfeest Zuid-Scharwoude eindigt in steekpartij, ook huls op straat gevonden

Wat een gezellige avond moest worden bij een voetbalclub in Zuid-Scharwoude ontaarde in een vecht- en steekpartij. De politie meldt dat ze een zoekactie zijn gestart, die tot nu toe op niks uitgelopen is. Agenten zoeken daarom nog altijd naar de verdachten.

oor agenten is een huls van een knalpatroon aangetroffen. Het vermoeden is dat het hierbij gaat om een alarmpistool.

De straat was door politie enkele tijd volledig afgesloten. Linten werden aan de voor- en achterkant van de straat gespannen om mensen op afstand te houden. D oor agenten is een huls van een knalpatroon aangetroffen. Het vermoeden is dat het hierbij gaat om een alarmpistool.

Het voorwerp zelf en de verdachten zijn na een zoekactie niet meer aangetroffen. Waar de ruzie over begon, is niet bekend. In het ziekenhuis meldde zich later een 18-jarige man uit Alkmaar met lichte steekwonden. Hij heeft aangifte gedaan.