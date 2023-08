🔴Liveblog F1 Zandvoort: uitgelaten sfeer, maar ook demonstraties

Formule 1-coureur èn stroopwafelfan Daniel Ricciardo is teleurgesteld dat hij de Dutch Grand Prix noodgedwongen moet missen. De 34-jarige Australiër crashte vrijdag tijdens de tweede vrije training en bleek daarbij zijn middenhandsbeentje te hebben gebroken. "De weg naar herstel begint hier", zei hij vanochtend op het circuit van Zandvoort. "Het is echt jammer en frustrerend. Ik wens het team het allerbeste en het spijt me dat ze de plannen moeten wijzigen", aldus Ricciardo, die in Zandvoort wordt vervangen door de Nieuw-Zeelandse debutant Liam Lawson.