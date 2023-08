Nat weekend Dutch Grand Prix voorspeld: fris en grote kans op regenrace

De kans is groot dat er tijdens de Formule 1 race op Circuit Zandvoort zondagmiddag stevige buien vallen. Het is volgens weerman Jan Visser van NH het hele weekeinde fris en nat.

Volgens Jan Visser doen bezoekers aan de Dutch Grand Prix er verstandig aan om regenkleding en wat warmere kleren aan te trekken. De middagtemperatuur blijft steken op 19 tot 20 graden. Zaterdag vallen er enkele buien in Zandvoort, mogelijk met een klap onweer, maar zijn er ook wat drogere perioden.

De wind waait vanuit het zuidwesten en is aan de kust vrij krachtig. De wind neemt in de loop van de dag in kracht af.

Zondag

Zondagochtend begint nog droog, maar de kans op regen neemt al snel toe. Ook al verplaatsen de meeste buien zich richting het buitenland, is de kans op een regenrace groot, zegt Visser: "In de middag is er toch een grote kans dat er flinke buien vallen tijdens de race. Er zit heel veel vocht in de atmosfeer, dus dat sluit ik zeker niet uit."