Automobilist die kind aanreed in Zaandam had vermoedelijk geen rijbewijs

De bestuurder van de auto die vanmiddag een kind aanreed op een oversteekplaats op de Wibautstraat in Zaandam, had vermoedelijk geen rijbewijs.

"De man gaat verhoord worden en mag het een en ander uitleggen", aldus de woordvoerder. "Onderzoek zal uitwijzen wat er precies is gebeurd." Op foto's is onder andere te zien dat de rechterbuitenspiegel van de auto beschadigd is.

De aanrijding vond eerder vanavond plaats. Een woordvoerder van de politie vertelde toen tegen NH dat het kind gewond naar het ziekenhuis was vervoerd. "Het is niet bekend of het kind lopend was of op een fiets."