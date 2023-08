Kansloze avond eindigt voor Jong Ajax opnieuw zonder punten

Drie wedstrijden gespeeld, nul punten. Dat is de harde realiteit voor Jong Ajax dit seizoen in de eerste divisie. De beloften kwamen nog wel op voorsprong bij promovendus SC Cambuur, maar delfden daarna het onderspit. Het werd in Leeuwarden 4-2.

Skye Vink, de zoon van analist Marciano, maakte zijn debuut in het betaalde voetbal. Het werd voor de 17-jarige niet wat hij had gehoopt. Hij moest zich na 27 minuten al laten vervangen wegens een blessure. Op dat moment waren er al 4 (!) doelpunten gevallen in de wedstrijd. Na twee gemiste kansen van de Friezen nam Jong Ajax de leiding via Gabriel Misehouy. Hij scoorde op schitterende wijze een afstandsschot: 0-1. Cambuur liet zich niet kisten en maakte drie goals in korte tijd. Eerst was het Blaricummer Sylvester van de Water, die de gelijkmaker scoorde. Twee kinderlijke fouten in de verdediging zorgden vervolgens voor de 2-1 (Michael Breij) en 3-1 (Remco Balk). Ajax kwam terug via Rida Chadid.

Bekijk hieronder de schitterende doelpunten van Misehouy en Van der Water. Tekst gaat verder onder de tweet.