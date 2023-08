Dode aangetroffen in Huizense woning, omgekomen door misdrijf

Aan de Bovenmaatweg in Huizen is vanavond een dode aangetroffen in een woning. De politie gaat ervan uit dat de persoon slachtoffer is geworden van een misdrijf.

Dode aangetroffen in Huizen - Inter Visual Studio / Casper Bunschoten

De politie kreeg rond 20.00 uur een melding binnen dat in de bovenwoning 'een overleden persoon was aangetroffen'. Op foto's is te zien dat de politie de nabije omgeving heeft afgezet. Tekst gaat door.

Een woordvoerder van de politie vertelt tegen NH dat niet duidelijk wat er is gebeurd of wie de persoon is. De Forensische Opsporing doet momenteel onderzoek in en om de woning. Op sociale media laat de politie weten 'uit te gaan van een misdrijf'.

