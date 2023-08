Estafettevrouwen 4x100 meter naar WK-finale, mannen klaar na foute wissel

Het is de Nederlandse estafettevrouwen gelukt om zich te plaatsen voor de finale 4x100 meter bij de WK atletiek in Boedapest, al ging het niet van harte. Het viertal met onder andere Jamile Samuel en Tasa Jiya (Amsterdam) snelden naar de vierde plaats in de heat met 42,53 seconden. De mannenploeg, waar Raphael Bouju (Amsterdam) meedeed, was snel klaar na een verkeerde wissel van het stokje.

Jamile Samuel tijdens de atletiekwedstrijd - Orange Pictures

De Verenigde Staten, Ivoorkust en Italië eindigde als eerste drie in de heats. Daardoor waren sowieso zeker van een finaleplek. De twee snelste andere landen plaatsten zich ook voor die finale en één daarvan was Nederland. De eindstrijd is zaterdagavond. De Nederlandse ploeg won onlangs 4x100 meter estafette in de Diamond League van Londen. Die tijd was echter wel vijftien honderdsten beter (42,38). "We zijn nu allemaal fitter en beter dan toen. Dit is het moment om te pieken", zei Tasa Jiya. Tekst gaat verder onder de tweet.

Voor de mannen op hetzelfde onderdeel was het een troosteloze avond. Bij de eerste wissel ging het al mis, de jonge Nsikak Ekpo kon het stokje niet geven aan Taymir Burnet. Daardoor was diskwalificatie een feit. Overigens lukte het Duitsland ook niet om te finishen in dezelfde serie. De wereldkampioenschappen atletiek duren nog tot en met zondag.

