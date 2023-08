Hoe Maarten van Roozendaal zo'n eigen pleintje had gevonden? 'Oh, vast vreselijk'

Nabestaanden, collega's uit het vak en fans hebben vrijdag de onthulling bijgewoond van het Maarten van Roozendaalplein. Aan de Tweede Kostverlorenkade draagt een pleintje vanaf nu de naam van de in 2013 overleden zanger en liedjesschrijver. De gemeente erkent de vernoeming nog niet, maar: "Daar werken we aan."

"Ik denk dat ik elke week wel een concert bezoek." Dat horecaondernemer Remco Boas in zijn nieuwste zaak een hele muur volhangt met foto's van zijn muzikale helden is dan ook niet zo verbazend. Het is een ecclectisch gezelschap: Faithless-frontman Maxi Jazz hangt er naast Herman Brood.

Dat bordje hangt dan nog niet, maar niet lang na de opening spot een buurtbewoner wel de foto van Van Roozendaal. "Die zei: wat leuk, hij kwam graag in de kroeg die hier vroeger zat." Boas slaat steil achterover - al helemaal als Van Roozendaals weduwe, Eva Bauknecht, een aantal dagen de kroeg binnenloopt en het verhaal bevestigt.

Laatbloeier

Maarten van Roozendaal trekt na zijn jeugd in Heiloo en reigt daar in de jaren 80 de baantjes - en bandjes - aan elkaar. Een plan heeft hij in dan, in de grijze jaren 80, nog niet. Het was een klotemaatschappij, en wij hoorden daar niet bij, zong hij later over die tijd.

Hij is al bijna 30 als hij het theaterpodium beklimt, om zijn kansen te wagen als zanger en liedjesschrijver. Hij valt op, door zijn overgave en zijn humor - ook bij zijn zwaardere liedjes. Er volgen prijzen, cd's en meerdere theatertours. Van Roozendaal ontpopt zich tot een critic's favorite: recensenten vergelijken hem met Ramses Shaffy, Bram Vermeulen en Jacques Brel.

Groot succes blijft uit, maar daar kon Van Roozendaal niet mee zitten. "Als je een zaal vol wil hebben, moet je heel veel op televisie zijn. Maar met mijn werk kan dat niet", zegt hij in 2008 aan tafel van AT5-zomertalkshow De Zwoele Stad.

Her en der verschijnt hij wel degelijk bij populaire programma's: in 2001 zingt hij in Kopspijkers zijn prijswinnende lied Red Mij Niet, nog altijd zijn meest bekende nummer. In 2013 overlijdt Van Roozendaal, hij is dan pas 51 jaar oud.

Onthulling

Tien jaar later is Van Roozendaal nog altijd geliefd, blijkt ook bij de onthulling van het straatnaambord op vrijdagnamiddag. De onthulling trekt zoveel volk dat de bediening ook naast het terras de bestellingen opneemt bij mensen die noodgedwongen moeten staan. Het terras van Boa's zaak is het decor van een bescheiden reünie van de Amsterdamse theaterwereld. Onder andere Lucretia van der Sloot, voor wie Van Roozendaal meerdere nummers heeft geschreven, en Paul de Munnik treden op.