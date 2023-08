Kind gewond na aanrijding met auto in Zaandam

Op de Wibautstraat in Zaandam is vanavond een kind gewond geraakt na een aanrijding met een auto.

Het kind werd aangereden op een oversteekplaats, de melding van het ongeluk kwam rond 18.30 uur binnen bij de hulpdiensten.

Een woordvoerder van de politie vertelt tegen NH dat 'er een kind bij betrokken is'. "Het kind is gewond overgebracht naar het ziekenhuis", aldus de woordvoerder. "Het is niet bekend of het kind lopend was of op een fiets."

