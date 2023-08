Schilderen om te vergeten: (oud-)kankerpatiënten tonen hun werken in Raadhuis Hilversum

Een bijzondere expositie in het Raadhuis in Hilversum: in de grote hal hangen sinds een paar dagen schilderijen van (oud-)kankerpatiënten. Stichting Viore, een opvanghuis voor mensen die leven met kanker, biedt de werken te koop aan om geld op te halen voor het goede doel.

Het initiatief kwam van Jeanette van Velzen. Zij verloor haar dochter in 2015 aan kanker en kreeg de ziekte in 2016 zelf. "Ik heb erg veel steun gehad aan Viore, en wil nu graag wat terug doen."

Bij stichting Viore kreeg ze schilderlessen van vrijwilligers. Bezig zijn met kunst gaf haar rust, met name in lastige periodes. Van Velzen: "Tijdens kerst voelde ik mij soms een beetje depressief en dan mis ik mijn dochter heel erg. Door te schilderen en met mensen te zijn die in een vergelijkbare situatie zitten, voel ik mij beter."

Expositieruimte

Het schilderen ging haar ook goed af, en ze besloot op zoek te gaan naar een expositieruimte. "Vorig jaar, tijdens een lunch, kwam ik burgemeester Gerhard van den Top tegen. Ik vertelde hem over mijn schilderijen en toen zei hij dat ik ze wel in het gemeentehuis op kon hangen. Na een paar mails was alles geregeld!"

Van Velzen mocht haar werken - samen met die van andere creatievelingen van Viore - tijdelijk ophangen in de hal van het Raadhuis. Deze worden tot en met 8 september tentoongesteld, tegelijk met de collecte van het KWF.

De werken zijn te koop en het geld dat wordt opgehaald gaat naar stichting Viore.