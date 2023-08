West-Friese fans in de startblokken voor Formule 1-weekend in Zandvoort

De voorspelde regen kan de pret niet drukken: de West-Friese autosportfans maken zich klaar voor een spannend raceweekend op het circuit in Zandvoort.

Bianca Bergsma (48) uit Avenhorn kijkt al 25 jaar naar de Formule 1. ''Ik kwam in aanraking met de Formule 1 door mijn ex-man. Ondertussen kijk ik met mijn zoon van 20 en mijn huidige partner. We kijken fanatiek en we gaan ook vaak naar races toe.''

De eerste keer

''Uiteraard is Max onze favoriete coureur!'' zegt Bianca. De eerste race met z’n drieën vond plaats op het circuit Spa-Francorchamps in België. ''Het is een prachtig circuit. Het nadeel was alleen dat het de hele dag regende, waardoor de race ook in het water viel. Wat alles weer goed maakte was de sfeer onder de mensen. Toen riepen we voor de grap dat de volgende race Abu Dhabi zou zijn. Die hebben we uiteindelijk ook geboekt.''

Het meest memorabele moment voor de drie is dat Max Verstappen voor het eerst kampioen werd. ''We hebben met de vlaggen in huis staan juichen en zwaaien!''

Bron: Bianca Bergsma - WEEFF

Morgen gaat Bianca met haar gezin naar Zandvoort toe om de derde vrije training en de kwalificatie te bekijken. ''We nemen zaterdagochtend om 8 uur de trein van Obdam naar Haarlem en daarna naar Zandvoort. Daar treffen we nog drie andere vrienden. We hopen dat het meevalt met de regen, zodat we alles goed kunnen zien.''

Minder drukte in Hoornse cafés verwacht

Ook Cristel Dekker, eigenaresse van Café JP in Hoorn, ziet uit naar het F1-weekend. Ze verwacht dat het niet extra druk gaat worden aankomende zondag, omdat in het Julianapark ook Hoorn Zingt Hollands plaatsvindt. ''We hebben altijd wel een vaste kern van ongeveer 30 gasten. Het loopt wel eens op tot 100 gasten.''

Als de race in de vroege ochtend begint, heeft Café JP een ontbijt. Cristel: ''Dat vind ik heel speciaal. Dan hebben we altijd gasten die net uit de kroeg komen, en gasten die net uit bed zijn. Deze ochtenden zijn altijd super.''