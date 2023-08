CS vol F1-fans vanwege Grand Prix in Zandvoort: "Druk, maar er komt iedere 5 minuten een trein"

Dit weekend zal je ze niet mislopen op Centraal Station: de Formule 1-fans. Veel Nederlandse, maar ook buitenlandse supporters zijn sinds vandaag onderweg naar Zandvoort voor de Grand Prix. Naar verwachting zal het de komende dagen nog drukker worden, want vandaag was alleen nog maar de vrije training van F1.

Af en toe een menigte aan mensen en opstoppingen, maar over het algemeen loopt het lekker door op het station. De organisatie van de Formule 1 verwacht 100.000 bezoekers per dag. Speciaal voor de Grand Prix rijden de treinen daarom dit weekend om de vijf minuten van Amsterdam naar Zandvoort. "Ik had verwacht dat we als sardientjes in een ton zouden zitten, maar dat valt allemaal wel mee."

De stemming zit er op het station al goed in. Ook onder reizigers die niet op weg zijn naar Zandvoort: "Ik had er niet helemaal op gerekend. Ik was niet goed voorbereid, maar eigenlijk wist ik het wel. Maar het is wel grappig om te zien."

Wat de bezoekers verwachten te zien? "Als het nat wordt wel een spektakel, maar ik denk dat Max Verstappen gaat winnen.' Een enkeling ziet Lewis Hamilton winnen en anderen komen alleen voor het feestje. In ieder geval verwachten zij: "Een hoop drukte, gezelligheid en Grand Prix-plezier."

De Grand Prix met de F3, F2 en F1 is tot en met zondag te zien in Zandvoort.