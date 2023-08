Buurvrouw haalt duizenden euro's op voor in Vondelpark neergestoken 'Smiley'

Een buurtbewoner is een online geldinzamelingsactie begonnen om een van de slachtoffers van de steekpartij in het Vondelpark te helpen. Volgens haar heeft de man, die bekendstaat als 'Smiley', geen verblijfsvergunning. Het geld wordt gebruikt voor een advocaat die hem moet gaan helpen.

De steekpartij vond vorige week dinsdag plaats . Naast Smiley, die geen woning heeft en onder een boom in het Vondelpark woont, raakte er nog iemand gewond . Smiley heeft het ziekenhuis inmiddels verlaten en zit weer in het Vondelpark. Hij zou hebben gezegd dat er geen duidelijke aanleiding was voor de steekpartij.

Inmiddels is er al drieduizend euro ingezameld. "Ik ken hem van het hond uitlaten, het is een hele vriendelijke jongen", zegt buurtbewoner Claudia Schoemacher. "Hij gebruikt geen drugs, zoals veel anderen in het park wel doen, en sport veel. Hij heeft enorme buikspieren."

Volgens haar is Smiley drie jaar lang getrouwd geweest met een Nederlandse vrouw, maar heeft hij zijn verblijfsvergunning verloren nadat die relatie uitging. "Hij zegt dat hij recht heeft op de verblijfsvergunning en uit protest slaapt hij nu onder een boom", vertelt Schoemacher.

"Hij komt uit Gambia, maar hij wil niet terug. Hij zegt, ik hou van Holland, ik heb een toekomst hier en ben met vlag en wimpel voor de inburgeringscursus geslaagd. Hij kan ook goed Nederlands."

Facebookvrienden

Schoemacher heeft inmiddels een advocaat gevonden die zich in zijn dossier wil verdiepen. "In de eerste week van september hebben Smiley en ik een Zoomgesprek met hem." Ze maakt het gedoneerde geld over naar de advocaat. Het geld is gedoneerd door een deel van haar 5000 Facebookvrienden.

Iemand heeft daarnaast al nieuwe sportschoenen voor hem gekocht en Schoemacher heeft hem een paar honderd euro gegeven zodat hij in een hostel kan overnachten, om te voorkomen dat hij degene die hem gestoken heeft weer tegen zou komen.