Storm Poly vernielde het dak van de Reddingsbrigadepost in Wijk Zee. Ook veel gezandstraalde en verregende apparatuur overleefde de storm niet. Met hard werk knapten Marco de Leeuw en de andere vrijwilligers de post toen zo goed mogelijk op. Omwonenden hadden het te doen met de hardwerkende brigade en doneerden in totaal 4.700 euro. Marco laat NH in deze video zien hoe dat bedrag de redders geholpen heeft.