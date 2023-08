Hoorns Julianapark bijna klaar voor Outdoor Stereo en Hoorn Zingt Hollands

Met een druk weekend in aantocht is het Julianapark in Hoorn weer omgedoopt tot een festivalterrein. Morgen wordt de vijftiende editie gevierd van Outdoor Stereo, en op zondag kan volop meegezongen worden met hits van eigen bodem tijdens Hoorn Zingt Hollands. Organisator Rob van der Molen kijkt uit naar de grote evenementen dit weekend in Hoorn.

WEEFF

De regen van de afgelopen dagen heeft niet voor problemen gezorgd tijdens de opbouw. Door de mogelijke komst van onweer moesten verschillende huttendorpen gisteren ontruimd worden, maar voor de opbouw in Hoorn betekende het slechte weer juist een goede test. "We hadden op donderdag eigenlijk alles al strak voor elkaar."

Omdat het weer niet te voorspellen valt, is met veel scenario's rekening gehouden op het terrein. Mocht er regen vallen, dan kan iedereen een droog plekje opzoeken. "Er zijn drie tenten, daarnaast hebben we vijf grote shelters en een aantal kleinere", vertelt Rob. "Ook als de zon je even te fel is, kun je deze plekken ook gebruiken om schaduw te zoeken."

Extra aandacht voor aankleding en eindshow

Vanwege het jubileum van Outdoor Stereo is er extra geïnvesteerd in de aankleding van het festival, het hoofdpodium, en andere zaken op het festivalterrein in het Julianapark. "Maar even los van de aankleding is zo'n vijftiende keer natuurlijk iets speciaals", zegt Van der Molen. "De eerste keer was in 2007, en met een aantal coronajaren er tussen waarin niets mocht is het tijd voor de vijftiende editie."

Ook qua artiesten die de komende dagen komen optreden is Van der Molen in zijn nopjes. Vele bekende namen hebben al in een vroeg stadium laten weten naar Hoorn te komen. "We hadden van tevoren een wensenlijstje, waarvan de nummers 1 komen optreden", zegt de organisator. "Dat is heel fijn. Zeker ook met iemand als Bizzey, die op dit moment een grote hit te pakken heeft."

Het hoogtepunt van Outdoor Stereo in Hoorn moet volgens Van der Molen de eindshow worden, dat tussen 23.00 en 00.00 uur plaatsvindt op het hoofdpodium. "Alle andere acts stoppen daarom ook om half twaalf, zodat iedereen het kan zien", licht hij toe. "We hebben alles uit de kast getrokken om er een groot spektakel van te maken. Daarbij moet je denken aan danseressen, vlammenwerpers en nog veel meer."

Geen muntenverkoop en zachte plastic bekers

Tijdens de twee evenementen is het niet mogelijk om muntjes te kopen en daarmee drinken of eten te kopen. In plaats daarvan moeten alle bestellingen gepind worden. "Je kunt daarom direct naar de bar lopen en snel bestellen", licht Rob van der Molen toe. "Voor de mensen die van hun cash af willen, is er een kassa met vier loketten waar prepaidkaarten gekocht kunnen worden."

"We hebben alles uit de kast getrokken om van de eindshow een waar spektakel te maken" Rob van der Molen, organisator Outdoor Stereo en Hoorn Zingt Hollands

Ook houdt de organisatie van Outdoor Stereo en Hoorn Zingt Hollands rekening met een nieuwe wet voor evenementen. Bij binnenkomst krijgt iedereen een muntje, die ingewisseld kan worden voor een zachte plastic beker. Met elke nieuwe bestelling worden de bekers omgewisseld voor een schone.

Mocht je je beker kwijt zijn, maar toch een drankje willen kopen in een nieuwe beker? Dan betaal je één euro meer bij je bestelling. "In tegenstelling tot andere festivals gebruiken wij geen hardcups, maar nog de oude zachte bekers van plastic. Al het plastic wordt gerecycled en het scheelt voor ons een hoop werk in het opruimen", aldus Van der Molen.

Laatste kaarten gaan de deur uit

Tijdens de zaterdag, met Outdoor Stereo in het Julianapark, kunnen de bezoekers dansen en losgaan bij optredens van onder andere DJ La Fuente, Bizzey en de Hoornse DJ Ryan Benoir. Op zondag tijdens Hoorn Zingt Hollands zullen Mart Hoogkamer, Frans Duijts en Pascal Redeker uit Venhuizen enkele van de artiesten zijn die gaan zorgen voor een groots en herkenbaar meezingfeest.