Man schiet met gaspistool in Volendams park, verdachte voortvluchtig

Een 25-jarige man uit de gemeente Edam-Volendam is woensdagavond gewond geraakt nadat hij is beschoten door een andere jonge man in het Boelenspark in Volendam. De politie laat aan NH weten dat het slachtoffer is beschoten met een gaspistool.

Volgens de politie zouden de twee mannen woensdagavond rond 22.00 uur in het Boelenspark het met elkaar aan de stok hebben gekregen. "Een 25-jarige man is toen gewond geraakt nadat hij beschoten is met een gaspistool", vertelt de woordvoerder van de politie. "Deze man is voor onderzoek naar het ziekenhuis gebracht."

Niemand aangehouden

Hoe het nu met de man gaat is onduidelijk. De verdachte is gevlucht. De politie is naar hem op zoek. "We hebben al een paar getuigen gesproken, het onderzoek is in volle gang", aldus de politie. "Getuigen mogen zich altijd melden."