Na maanden schipperen doet de Spieringbrug bij Muiden het eindelijk weer

De Spieringbrug over de Vecht bij Muiden doet het weer. De brug kon sinds juni niet open omdat een cilinder kapot was. Hierdoor konden schepen met een mast groter dan negen meter tien er niet onderdoor, tot grote irritatie van schippers en ondernemers, die hierdoor inkomsten misliepen.

Deze week begonnen de herstelwerkzaamheden de Spieringbrug. De tests die zijn uitgevoerd om er zeker van te zijn dat de brug open en dicht kan zijn volgens de gemeente Gooise Meren succesvol verlopen. Donderdag is de brug dicht geweest voor autoverkeer om deze testen uit te voeren. De brug gaat nu weer volgens de gebruikelijke bedieningstijden bediend worden.

Sinds 19 juni was de brug vanwege een defecte cilinder kapot en kon deze niet meer open. Maar omdat de brug zo'n uniek ontwerp heeft, waren er geen reserveonderdelen en moest er dus een nieuwe cilinder gemaakt worden. Hier ging flink wat tijd overheen.

Ondernemers de dupe

Dit tot grote irritatie van schippers en ondernemers met een mast groter dan negen meter tien. Die konden er namelijk niet onderdoor om over de Vecht via Muiden het Gooimeer te bereiken. Omvaren via het Amsterdam-Rijnkanaal is met zo'n grote mast ook niet mogelijk. Elke keer de mast strijken was zeker voor grotere boten een zware en dure aangelegenheid, aldus de gedupeerde ondernemers.

En dus werd de brug in juni één keer opengebroken om de schippers de mogelijkheid te geven om de schepen aan de kant van Muiden te leggen. Dit bleek voor de gemeente een dure en organisatorisch moeilijke operatie, waarbij het verkeer meerdere dagen omgeleid moest worden. Bij deze operatie was zelfs een hijskraan nodig om de brug te openen. Ook het risico om bij een tweede operatie schade te veroorzaken was volgens de aannemer en de gemeente te groot.

Volle mep

Daarom bleef het bij die ene keer openen en bleef de brug de rest van de zomer dicht. Dit tot grote irritatie van ondernemers als Ray Davis, die hierdoor inkomsten misliepen.

Om de ondernemers tegemoet te komen besloot de gemeente bij te springen voor het strijken van de mast. Hiervoor moeten schippers normaal de volle mep betalen, maar onder bepaalde voorwaarden kwam de gemeente met geld over de brug. Maar dit was volgens de gedupeerde ondernemers een druppel op een gloeiende plaat.