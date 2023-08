Klaar om te helpen? Buurtmobi van Kerkelanden zoekt dringend vrijwilligers

De tweede buurtmobi in de Hilversumse wijk Kerkelanden is in aantocht, maar er zijn dringend vrijwillige chauffeurs nodig om ook echt te gaan rijden. Het golfkarretje is populair onder ouderen die hierdoor hun vrijheid weer terug hebben.

In 2018 is Monique Gijsman Het buurtinitiatief begonnen. In het elektrische golfkarretje is plek voor drie ouderen en de rollators kunnen achterin. Vrijwillige chauffeurs rijden met de ouderen een rondje door de wijk of voor een uitje naar het winkelcentrum.

Een keer per week rijden meneer Vos en zijn vrouw met de buurtmobi van hun huis naar het winkelcentrum in Kerkelanden. Buiten het wagentje zou hij dat niet kunnen, vertelt de 75-jarige Vos, die slecht ter been is. Elke dinsdag reist hij met de buurtmobi naar het overdekte winkelcentrum voor een taartje met zijn vrouw. "Dan ben ik er toch eventjes tussenuit, verder kom ik niet buiten." Voor Vos betekent de buurtmobi vrijheid. "Het kost niets en is ook nog eens hartstikke gezellig."

Afstand te ver

Al sinds start van het buurtinitiatief is het een begrip onder ouderen in de wijk Kerkelanden. Maar het karretje heeft een kleine batterij, waardoor verre ritjes er niet in zitten. "Stel, je wilt naar Landgoed Zonnestraal, dan kan dat niet want die afstand is te ver", vertelt initiatiefnemer Gijsman. Dus is ze op zoek gegaan naar een tweede mobi die verder kan rijden. En het is haar gelukt om een geldschieter te vinden.

Vanaf oktober wordt het dus mogelijk om vanuit Loosdrecht een buurtmobi te bellen voor vervoer naar winkelcentrum Kerkelanden en omgeving. Maar twee karretjes betekent ook dat er twee keer zo veel vrijwilligers nodig zijn. Dus is ze hard op zoek naar extra chauffeurs en telefonistes, anders kunnen ze niet met twee karretjes gaan rijden. "Iedereen die goed met ouderen om kan gaan is welkom", zo besluit ze.