Docent Sjaak (75) houdt Alkmaarse ouderen digitaal fit: "Nog steeds heel hard nodig"

Je belastingaangfite invullen, videobellen met de kleinkinderen of je bankzaken regelen via een app; alles gaat tegenwoordig digitaal. Om ervoor te zorgen dat ouderen mee kunnen in deze sterk veranderende digitale samenleving, kunnen ze terecht bij SeniorWeb. De Alkmaarse tak van de vereniging bestaat nu al 25 jaar en het werk zit er nog lang niet op.

Docent Sjaak Blokker (75) geeft inmiddels al dertien jaar les over digitale apparaten aan ouderen. Ondanks dat hij ook niet meer de jongste is, volgt hij de technologische vooruitgang op de voet. "Er is in 25 jaar ontzettend veel veranderd. Toen waren het nog van die enorme computers nu zijn het allemaal smartphones, laptops en tablets. Ouderen krijgen vaak een telefoon van hun kinderen, maar wat ze ermee moeten weten ze eigenlijk niet. Dan komen ze bij ons."

Ouderen goedgelovig

Het is belangrijk voor ouderen om digitaal fit te blijven, vindt Blokker. "Alles gaat nu digitaal en je kunt nu eigenlijk niet meer zonder enige basiskennis om mee te doen in de maatschappij. Ook als het gaat om computerveiligheid is het belangrijk voor ouderen om weerbaar te zijn. De internetcriminelen gaan steeds geraffineerder te werk en ouderen zijn vaak te goedgelovig."

Tijdens de cursussen besteedt Sjaak regelmatig aandacht aan digitale veiligheid, NH was aanwezig bij een van de lessen. Tekst gaat door na de video.