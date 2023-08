Komst van wolf in achtertuin voor Gooise boswachter 'een droom'

Dankzij ingestuurde foto's is voor de tweede keer bevestigd dat de wolf in 't Gooi is. Een bijzondere gebeurtenis voor Goois Natuurreservaat (GNR) en zijn hun boswachters. "Het is een droom om het dier in de achtertuin te hebben" vertelt boswachter John Didderen.

De wolf werd gesignaleerd op de Westerheide en in de natuurgebieden rondom Huizen. Een prima plek, vindt het Goois Natuurreservaat (GNR), dat het dier met open armen ontvangt. Het dier hoort in de natuur en is bovendien een beschermde diersoort, zeggen ze.

Toch heeft het volgens het GNR weinig zin om nu op pad te gaan om het dier te zoeken. Hoe groter het aantal spotters, hoe harder het geluid in de natuur waardoor de wolf zich nog minder snel laat zien. Zeker overdag is de kans om het dier te spotten klein, want dan slaapt hij nog.

"Het is aan hem. Het dier kan hier prima overleven, maar het kan ook zijn dat hij zich over een paar dagen ergens anders laat zien. Ze leggen soms wel afstanden van vijftig kilometer per dag af", licht Didderen toe.

Tweede wolf in anderhalf jaar

Anderhalf jaar geleden is er een wolvin actief geweest op de heide, zij beet een ree dood. "Door DNA weten we dat het om een wolvin gaat, maar het dier zelf is nooit gezien. Later is ze doodgereden op de A50 bij Apeldoorn. Het territorium van het dier is erg groot."

Als je de wolf ziet, is het goed om foto's te maken of een locatiepin te maken en dit te melden bij het wolvenmeldpunt. Zo kunnen ecologen in de gaten houden hoe het dier zich gedraagt. De wolf is tegenover mensen erg schuw en niet gevaarlijk, maar houdt altijd voldoende afstand, zo luidt het advies.