Max Verstappen grijpt snelste tijd bij eerste vrije training in Zandvoort

Onder luid gejuich begon Max Verstappen vrijdagmiddag op zijn ‘thuiscircuit’ aan de eerste vrije training in Zandvoort. De leider in het WK-klassement deelde de snelste tijd met zijn ploegmaat Sergio Pérez: 1.15,393. Het bleef daarna lange tijd stuivertje wisselen tussen coureurs om de koppositie. Zo roken Lewis Hamilton, Logan Sargeant en Pérez aan de leiding.

In de laatste fase wisselde Verstappen van harde (slomere) banden naar zachtere (snellere) banden om alsnog de snelste tijd te noteren. Die aspiraties konden snel in de ijskast nadat Nico Hülkenberg zijn bolide vol in de muur plantte. De Duitser had een kapotte voorvleugel en de rode vlag leidde een korte onderbreking in. Alle auto’s moesten naar de pitbox, zodat de auto weggetakeld kon worden.

