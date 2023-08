Stede Broec klaar voor 43ste editie van Huttendorp: "Groot saamhorigheidsgevoel"

Bovenkarspel en de rest van de gemeente Stede Broec maken zich klaar voor de 43ste editie van Huttendorp, dat aankomende maandag begint. In de afgelopen dagen werd het hout naar de ijsbaan naast het Nassaupark gereden, en troffen alle vrijwilligers de laatste voorbereidingen. Ondanks wisselvallig weer dat komende week is voorspeld lijkt er niets voor de kinderen in de weg te staan.

Op de ijsbaan in het Nassaupark zullen de kinderen bouwen aan een hut, waarin de oudere groepen een nacht kunnen slapen. Het eerste hout voor de hutten werd deze week geleverd. "Er wordt met twee trekkers af en aan gereden om alle spullen te brengen", aldus Dorus. "We zijn straks helemaal klaar voor aankomende maandag."

Wat ooit begon met het idee van iemand in de gemeente Stede Broec om scholieren tot 12 jaar die niet op vakantie kunnen een leuk alternatief te bieden, is inmiddels uitgegroeid tot een evenement waarbij meer dan 500 kinderen betrokken zijn. Ruim 60 vrijwilligers zullen de deelnemers tijdens deze week begeleiden.

"Vaak komen ze om te vertellen hoe mooi ze het vinden dat dit georganiseerd wordt, of om hun ervaringen van vroeger te delen. Daarbij hebben we tijdens de avond een pot staan, waarin veel mensen een donatie geven."

Dorus roemt de saamhorigheid die de week van Huttendorp in Stede Broec met zich meebrengt. "Er staat niemand op de payroll. Iedereen doet zijn taak vanuit eigen enthousiasme. Het is ongelooflijk om te zien dat je zoiets neer kunt zetten met hulp van mensen die het leuk vinden om te doen."

"Heel veel dingen worden door lokale ondernemers gesponsord", vertelt Dorus. "Zo krijgen we sponsoring van de bakker en slager, en zijn er meerdere boeren in de regio die het hele jaar hout voor ons achterhouden om te kunnen gebruiken. Ook helpen er een paar boeren met het brengen van al het hout naar de ijsbaan, en zijn er een aantal die na afloop komen opruimen."

Op donderdag hebben de kinderen in oudere groepen nog één dag de kans om hun bouwwerk klaar te maken voor de overnachting. Na het avondspel en warme chocolademelk met versnaperingen bij het kampvuur wordt in het Nassaupark een speurtocht gehouden voor de kinderen uit groep 6, 7 en 8. Daarna kunnen ze slapen in hun eigen creaties. Al zullen er ook genoeg zijn die de hele nacht proberen wakker te blijven.

De week van Huttendorp in Bovenkarspel wordt op vrijdag afgesloten met een playbackshow en het grote traditionele einde, waarbij alle hutten gesloopt worden en bij elkaar in de hoek van de ijsbaan worden gegooid. Daar wordt het hout in brand gestoken, wat een enorm vuur oplevert. "Hoeveel hout we hebben, durf ik niet te zeggen. Maar het vuur zelf is ongeveer veertien bij veertien meter, en twee meter hoog", zegt Dorus. "Dus dat is een behoorlijk vuur wat we ieder jaar mogen maken."

Overal protocollen voor opgesteld

In tegenstelling tot afgelopen week - waarin meerdere huttendorpen hun deelnemers naar huis moesten sturen vanwege de regen en mogelijke komst van onweer - lijkt het de komende dagen wisselvallig, maar droog weer te blijven.

De organisatie van Huttendorp Stede Broec heeft voor alle scenario's een protocol opgesteld, vertelt Dorus. "We houden het constant in de gaten. Bij onweer of een hele dag regen laten we de kinderen ophalen, of blazen we een dag af", licht hij toe. "En vorig jaar hebben we in de hitte gekozen voor halve dagen voor de jongste kinderen, en konden de oudere kinderen waterspelletjes doen."