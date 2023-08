Castricummer voor de rechter op verdenking van verkoop van zelfdodingsmiddel

Middel X is een combinatie van giftige stoffen en wordt bij zelfdoding gebruikt omdat het mogelijk als humaan hulpmiddel kan worden gezien. In de zaak van de Castricummer zou er sprake zijn van zeven zelfdodingen waarbij de verdachte Middel X heeft geleverd. De man zou het middel via internet hebben verkocht. Het OM denkt dat er meer dan vijfhonderd bestellingen bij de Castricummer zijn gedaan.

Daarom wordt hij ook verdacht van witwassen. "Als iemand geld verdient met een criminele activiteit en dat geld in omloop brengt, wordt dat als witwassen gezien", licht een woordvoerder van het OM toe.

Op vrije voeten

In februari 2022 maakte het Openbaar Ministerie al bekend een 74-jarige man uit Castricum te hebben aangehouden die Middel X via internet verkocht en het per post leverde aan zijn klanten. Op dat moment werden er vier zelfdodingen aan de verkoop van de verdachte gelinkt. Het voorarrest werd in maart van dat jaar geschorst en de man kwam weer op vrije voeten. Wel op voorwaarde dat hij het middel niet verkocht.

Het onderzoek van het OM ging door en inmiddels worden er dus drie extra zelfdodingen aan de zaak gekoppeld. De verdachte kwam voor het eerst in beeld na een aangifte van strafbare hulp bij zelfdoding in Zeeland en een verdacht overlijdensgeval in Breda. Aan de hand van een aangetroffen postpakket bij een van de overleden personen kwam de politie uit bij de man in Castricum.

Het is nog niet bekend wanneer de zaak voor de rechter komt.