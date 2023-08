Van ontvoering en mishandeling eigen kinderen verdachte vader voorlopig met enkelband vrij

Share to Nextdoor

De rechtbank heeft vanochtend besloten dat de Amsterdamse Leroy S. zijn strafzaak in vrijheid mag afwachten. De man wordt ervan verdacht geweld te hebben gebruikt tegen zijn drie minderjarige kinderen in hun huis in Aalsmeer en hen te hebben ontvoerd. Een van de kinderen liep hierbij een schedelbreuk op.

Foto ter illustratie - Adobe Stock

Om zijn kinderen te beschermen krijgt de vader een flinke reeks voorwaarden opgelegd. "Meneer moet zich echt héél goed aan die voorwaarden houden, want we zitten er bovenop", drukt de Officier van Justitie S. vandaag op het hart. Zij neemt het advies van de reclassering om de man niet langer in voorarrest te houden over en ook de rechter staat achter dit besluit. Contactverbod S. ging meerdere malen in de fout en zit daarom al zes maanden vast. Vanaf volgende week mag hij bij zijn moeder gaan wonen, maar wel met een enkelband om. De man mag niet in de buurt van het huis van de kinderen in Aalsmeer komen en heeft een contactverbod. Zijn partner heeft aangegeven hem wel te willen blijven zien. Daarnaast moet S. zich verplicht laten behandelen en zich regelmatig laten testen op het gebruik van alcohol. In maart zou S. voor het eerst de fout in zijn gegaan toen hij zijn drie minderjarige kinderen 'met een list' en (onder bedreiging van) geweld bij hun moeder weghaalde. Later dit jaar zou hij zijn vrouw met de dood hebben bedreigd en vernielingen aan onder andere een raam en het fornuis aangericht in het huis waar zij met de kinderen woont.

"Ik doe hartstikke mijn best om aan mezelf te werken" Leroy S.

Bij een van die incidenten zou S. een van zijn kinderen zwaar hebben mishandeld. Die liep daarbij een schedelbreuk op. Als de rechter hem deze feiten voorlegt, wordt het de vader te veel. "Ik zit al geruime tijd vast en het doet heel wat met me", vertelt hij snikkend. "Ik doe hartstikke mijn best om aan mezelf te werken. Ik lees bijvoorbeeld veel boeken. Als ik straks buiten ben, wil ik op dezelfde manier verdergaan met structuur en rust in mijn leven." Vooruitlopend op de inhoudelijke behandeling geeft S. vandaag al een verklaring voor zijn daden: "Ik had heel veel alcohol op." Een aantal familieleden is vandaag naar de rechtbank gekomen om zijn verhaal aan te horen. Ook zijn partner is daarbij.

"Naast een goede vader is hij ook een gevaar voor zijn familie en dan vooral zijn kinderen en partner" Officier van Justitie