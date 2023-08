Frisdrank, snoep en flesjes water: groepjes kinderen verkopen aan passerende fietsers

Als er dan toch duizenden fietsers voorbij komen, waarom zou je dan niet een handeltje langs de route beginnen? Enkele groepjes kinderen proberen daar vandaag wat geld aan te verdienen. In Aerdenhout en in Zandvoort.

Zo ook de vriendinnen Anna (11), Saartje (10) en Lucy (11). Ze staan vanaf half negen met hun kraampje langs het fietspad in Aerdenhout, waar ze ook vandaan komen. Ze verkopen snoep en frisdrank. "Vorig jaar deden we met een vriendin mee, maar zij is er nu niet. Mijn vader heeft een strandpaviljoen in Zandvoort en die heeft ons een beetje geholpen hiermee. En nu willen we zoveel mogelijk geld verdienen", aldus Saartje.

Goedkoop

De drie meiden weten nog niet waar ze het geld aan gaan uitgeven. "Er kwam net een hele grote groep langs en dus we hebben wel al iets kunnen verkopen", legt Saartje uit. Ze verkopen hun waar voor een euro of iets meer. "Daarom denken we ook veel te kunnen verkopen, omdat het goedkoop is." Een passerende fietser vraagt of ze ook sigaretten hebben. "Nee, die hebben we niet."