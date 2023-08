Zoektocht naar mogelijke drenkeling Nieuwe Meer nog altijd gaande

Eenheden van politie en brandweer zijn nog altijd bezig met een zoektocht naar een mogelijke drenkeling in de Nieuwe Meer. Die zoektocht begon gisteravond, nadat een getuige iemand kopje-onder zag gaan.

Een politiewoordvoerder laat weten dat de duikers, boten en een politiehelikopter gisteravond na ongeveer twee uur stopten met zoeken. Tussen 19.30 en 20.30 bleven agenten vervolgens nog paraat staan voor het geval er later nog iets gezien zou worden.

Vanochtend zijn de politie en brandweer opnieuw begonnen met zoeken. De politie heeft versterking gekregen van het Landelijk Team Onderwaterzoekingen (LTOZ), een team dat gespecialiseerd is in het zoeken naar vermiste lichamen in het water.