Over het spoor naar het circuit: twaalf treinen per uur tussen Amsterdam CS en Zandvoort

De NS zet vandaag en komend weekend 300 extra medewerkers per dag in in om alles in goede banen te leiden. Zo houden ze goed in de gaten dat de racefans gedoseerd de treinen betreden.

Feestelijke sfeer

Op de stations worden looproutes aangegeven in 'Formule 1-stijl'. De sprinters hebben een maximale lengte om zoveel mogelijk rezigers te kunnen vervoeren. De NS spreekt over een 'feestelijke sfeer' op de stations vanmorgen.

Om grote drukte bij kaartautomaten te voorkomen, raadt NS aan om vooraf al je retourticket te bestellen via de website van de vervoerder. Of om vooraf al even je saldo op te laden. Dan hoeft dat niet op het station en dat scheelt weer tijd. Op de stations zijn ook extra in- en uitcheckpalen geplaatst om de doorstroming van reizigers te verbeteren.

Alle spoorwegovergangen tussen Halfweg en Zandvoort zijn afgesloten. Voor het wegverkeer staan omrijdroutes aangegeven.

Geen fietsen in de trein

Gisteravond zijn vanuit het hele land de benodigde sprinters naar Amsterdam en Zandvoort gebracht. Op iedere trein zitten twee machinisten, één voor en één achter en een conducteur. Zo kunnen ze na aankomst snel weer vertrekken.

NS en ProRail zorgen voor extra storingsploegen, een sleeplocomotief en een reservetrein met personeel, zodat er bij eventuele storingen snel gehandeld kan worden.

Het is alle drie de dagen verboden om fietsen mee te nemen in de trein tussen Amsterdam CS en Zandvoort. Voor andere lijnen richting Amsterdam geldt dit verbod tot 14.00 uur de komende dagen.