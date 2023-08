Vanuit de hele provincie reizen de eerste racefans per trein naar het circuit

'Ome Tonny', de 7-jarige Daan en zijn vader Ruud hebben er zin in vandaag. Ze zijn alle drie gekleed in bijpassende race-outfits.

Ome Tonny heeft een speciaal oranje shirt aan vandaag, waarop 'No, Mikey, No' staat. Dat verdient een uitleg.

De drie zijn grote racefans. "We kijken elke race, elke training en bij de kwalificaties gaan we er samen voor zitten. Dit is de tweede keer dat Daan het allemaal in het echt gaat zien", vertelt Ruud. "De eerste keer was in 2020, toen zijn we naar Monza geweest." Daan was nog maar drie of vier, maar herinnert zich het nog goed. "Ik weet dat Max daar niet heeft gewonnen."

"We gaan lekker met de trein naar Zandvoort en daar de vrije training kijken op 'Super Friday'. Het is het grote verjaardagskado voor mijn zoon, die gisteren zeven is geworden", aldus vader Ruud. Daan was daar natuurlijk heel blij mee. "Het was inderdaad een hele bijzondere verrassing", zegt hij.

"Dat heeft te maken met de race in Abu Dhabi in 2021", legt ome Tonny uit. "Toto Wolff (teambaas van Mercedes, red.) riep 'No, Mickey, No', omdat hij het er niet mee eens was dat Max die race won vanwege een beslissing van de race-jury. En daar was ik toevallig bij, bij die race. Helemaal verbaasd, verrast en blij dat Max won natuurlijk. En elk jaar gaan we met een groep vrienden naar een race. En nu dan een keertje extra vanwege de verjaardag van Daan."

'No Micky no", schreeuwt Daan nog even vier keer door de trein. Zoals Toto Wolff dat toen ook deed in Abu Dhabi. Maar dan niet in de trein, maar langs het circuit.