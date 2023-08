Voorzichtige voorpret in Zandvoort: opwinding heerst er vooral onder F1-spotters

Opwinding was er vandaag in Zandvoort vooral onder jonge spotters van F1-coureurs bij de entree van het circuit. Daar kwamen om de zoveel tijd dure zwarte limousines binnendruppelen. Eén van de kereltjes dacht Valtteri Bottas te hebben gezien, een ander vermoedde een blik van Sergio Perez te hebben opgevangen en een derde meende ze allebei te hebben herkend. Maar geen van drieën wist het zeker, "Dat heb je tegenwoordig met die auto's met geblindeerde ramen", zegt één van hen.

Van alle coureurs hadden ze Max Verstappen het liefst gespot. Best mogelijk dat hij in één van die auto's zat die net binnenreed. Maar ja, die reflecterende ruiten hè. De jonge fans moeten zich troosten met de gedachte dat ze Verstappen de komende dagen uitgebreid te zien krijgen. Is het niet in het echt, dan is het wel op televisie.

Max won al tweemaal eerder op het Circuit van Zandvoort. De verwachting is dat hem dat ook voor de derde achtereenvolgende keer gaat lukken, zeker als het zondag regent. Dan is hij als erkend regenrijder in het voordeel.

Voorpret

Mogelijk was het onvoorspelbare weer van donderdag er de oorzaak van dat de fans zich nog niet massaal overgaven aan de voorpret. Het was gezellig, maar niet uitbundig in de Haltestraat. De verwachting is dat het vrijdag wel een gekkenhuis wordt. Een man op het terras zegt: "Nu is nog lang niet iedereen er. Het is wachten op morgen als de race is afgelopen. Dan stroomt de stad helemaal vol en gaat het los."