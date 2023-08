Dankzij gulle gever naar het circuit: moeder en zoon beleven gekkigheid van dichtbij

Twee jaar lang probeerden ze vanachter de hekken van Circuit Zandvoort een glimp op te vangen van de F1-racewagens. Maar dit jaar wordt het anders, de Haarlemse Simone Roos en haar 11-jarige zoon mogen vrijdag toetreden tot het heiligdom waar ze hun held Max Verstappen rechtstreeks kunnen aanmoedigen.

Simone en haar zoon gluren dit jaar niet door de hekken van het circuit. - Privécollectie

Simone is F1-fan tegen wil en dank. Haar partner keek altijd met haar zoontje naar de autoraces op tv. Toen hij overleed, is zij naast haar kind op de bank gaan zitten. Tot haar verbazing vond ze het leuk en tegenwoordig missen ze geen enkele wedstrijd.

“De afgelopen twee jaar fietsten we samen naar Zandvoort om iets van de races op te vangen. Dan gluurden we door de hekken. Nu krijgen we de kans om erbij te zijn”, vertelt Simone enthousiast. Verjaardagsfeest En die kans, krijgen ze van Alkmaarder Martijn Stroet en Volendammer Mike Tol, de eigenaren van een bedrijf dat exclusieve reizen en evenementen organiseert voor de zakelijke sector. Zo ook voor de Formule 1. Maar in plaats van drie dagen vol te boeken voor klanten, besloten ze de vrijdag kaarten op te kopen voor een aantal goede doelen in Noord-Holland.

Lees ook Haarlem Een emotionele dag voor Marc Kok en zijn moeder: eindelijk naar de Formule 1

Voor Martijn voelt het als een verjaardagsfeest. “Geld doneren is natuurlijk fijn. Maar als ik jouw een ervaring geef dan denk je daar nog tijden aan terug. En dat willen we deze kinderen ook geven.” Als jongen had hij zelf de droom om iets in de racewereld te doen. “Ik kreeg de kans om daar te werken en later zelfs als autocoureur aan de slag te gaan. Daar ben ik heel dankbaar voor. En als ik kinderen met dezelfde dromen nu iets kan schenken dan doet dat iets met me.”

"F1 fan tegen wil en dank" Simone Roos

Twee van de goede doelen waarvoor Martijn en Mike kaarten kochten zijn Stichting Timmerdorp Egmond aan Zee en de Haarlemse Stichting Bretels. Deze laatste stichting zet zich in voor jonge gezinnen waarvan een of beide ouders komt te overlijden of al overleden is. Ouders en kinderen die iets vergelijkbaars hebben meegemaakt, vinden het fijn elkaar te ontmoeten. De stichting organiseert daarom bijeenkomsten voor ouders die een partner hebben verloren en leuke uitjes voor hun kinderen.

Ook Simone komt geregeld bij de bijeenkomsten van Stichting Bretels en zag in de mail de vraag voorbij komen wie graag kaarten voor de Super Friday wilde. "Ik reageerde gelijk. En we hoorden bij de gelukkigen."



"We worden opgehaald met een bus en krijgen naast toegang tot het circuit ook nog lunch en naderhand een maaltijd." En hoewel Simone blij is met het uitje, voelt het toch ook dubbel. "Ik had liever gehad dat hij met zijn vader op de tribune zat." Idool Nu het bijna zover is, loopt de spanning wel een beetje op en kunnen ze nauwelijks wachten om de racebaan te betreden. “Om van dichtbij die gekkigheid mee te maken, tussen de vlaggetjes en de zee van oranje, de sfeer te proeven. Dat is heel leuk en ook wel een beetje spannend. Mijn zoon is zo zenuwachtig.” En wie zou dat niet zijn als ze eindelijk zijn of haar idool zien. “We hopen natuurlijk een blik van Max op te vangen. En dat hij wint.” Maar goed, voor de echte competitie blijven ze thuis voor de buis, want op Super Friday verschijnen de coureurs voor het eerst op de baan voor een training. Voor de kwalificatiewedstrijden en de finale zitten Simone en haar zoon zaterdag en zondag dan ook als vanouds aan de buis gekluisterd.