Ajax zet reuzenstap richting Europa League na ruime overwinning op Loedogorets

In de play-offs in de Europa League heeft Ajax met 4-1 gewonnen van Loedogorets. In Bulgarije werden de Ajax-treffers door Kudus (3x) en Brobbey gemaakt. Volgende week donderdag is de return in Amsterdam.

Mohammed Kudus en Steven Bergwijn vieren de 2-0 - PRO SHOTS / Marcel van Dorst

Misschien wel in zijn laatste wedstrijd voor Ajax was het Mohammed Kudus die de score opende na een kwartier voetbal. Met een diagonaal schot op de rand van de zestien schoot hij binnen. Twee minuten later was het weer Kudus die van dichtbij binnenschoot na een mooie Amsterdamse aanval. Iets voor rust kopte Brian Brobbey binnen en zat Ajax op rozen.

Ajax zo goed als zeker van de Europa League - PRO SHOTS / Marcel van Dorst