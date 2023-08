Schade in garage Aalsmeerse woning door benzinebrand, bluspoging eindigt in ambulance

In de garage van een woning aan de Legmeerdijk in Aalsmeer heeft vanmiddag een benzinebrand gewoed. Een aanwezige heeft geprobeerd het vuur te blussen, maar ademde daarbij rook in en is nagekeken door ambulancepersoneel.

De brandweer heeft de brand inmiddels geblust en is terug naar de kazerne. Hoe de brand is ontstaan, is niet bekend. Wel is duidelijk dat benzine heeft vlamgevat en dat een flinke brand in de garage veroorzaakte.

Een aanwezige heeft geprobeerd de brand te blussen, maar ademde daarbij rook in. Het is niet bekend of het om de bewoner gaat, maar het slachtoffer moest de bluswerkzaamheden uiteindelijk aan de brandweer laten.