SP en VVD vragen spoeddebat aan over aanhoudende problemen bij Waternet

Ook deze week ging het nog een keer fout bij Waternet: 730 mensen kregen onterecht een aanmaning van Waternet op de mat. Het ging om mensen die hun waterrekening via een automatische incasso betaalden en niet op de hoogte waren van een onbetaalde rekening. Het ging om 8 euro aanmaningskosten, die na twee weken konden oplopen tot 46 euro.

De SP is ook van mening dat de wethouder de wethouder nu moet wat gaan doen om de problemen tegen te gaan bij Waternet. "Er is om de haverklap wat aan de hand geweest de afgelopen jaren en wij zien dat het probleem eigenlijk niet wordt opgelost", aldus Erik Bobbeldijk van de SP. "Wij willen horen hoe de wethouder grip gaat houden op Waternet. Zodat dit de laatste keer was dat er wat fout ging, maar het vertrouwen is wel een beetje weg dat dit laatste keer gaat zijn."

Het spoeddebat is op 7 september tijdens de commissie Mobiliteit, Openbare ruimte en Water (MOW).